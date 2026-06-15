Окский заповедник ввел особый противопожарный режим

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - ФГБУ "Окский государственный заповедник" ввел особый противопожарный режим и полный запрет на посещение лесов заповедника до 30 июня, сообщает пресс-служба заповедника.

"Уважаемые жители, гости и отдыхающие! Убедительно просим вас ограничить посещение лесов и места отдыха в лесных массивах. Не допускайте разведение костров, сжигание мусора, в том числе на индивидуальных приусадебных участках и на землях сельхозназначения. Экскурсионные объекты заповедника работают в штатном режиме", - говорится в сообщении заповедника в соцсети "ВКонтакте".

Администрация заповедника напоминает, что за нарушение требований пожарной безопасности во время действия особого противопожарного режима размер штрафа увеличивается: для граждан - до 30 тыс. рублей; для должностных лиц - до 50 тыс. рублей; для юридических лиц - до 400 тыс. рублей.