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Окский заповедник ввел особый противопожарный режим

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - ФГБУ "Окский государственный заповедник" ввел особый противопожарный режим и полный запрет на посещение лесов заповедника до 30 июня, сообщает пресс-служба заповедника.

"Уважаемые жители, гости и отдыхающие! Убедительно просим вас ограничить посещение лесов и места отдыха в лесных массивах. Не допускайте разведение костров, сжигание мусора, в том числе на индивидуальных приусадебных участках и на землях сельхозназначения. Экскурсионные объекты заповедника работают в штатном режиме", - говорится в сообщении заповедника в соцсети "ВКонтакте".

Администрация заповедника напоминает, что за нарушение требований пожарной безопасности во время действия особого противопожарного режима размер штрафа увеличивается: для граждан - до 30 тыс. рублей; для должностных лиц - до 50 тыс. рублей; для юридических лиц - до 400 тыс. рублей.

Окский биосферный заповедник расположен в юго-восточной части Мещеры (Рязанская область). Каждую весну в этот край летят стаи птиц - гуси, журавли, цапли, разнообразные кулики, чайки, ракши, около сотни видов воробьиных птиц. Эмблемой заповедника стал черный аист, регулярно встречающийся здесь. В лесах, лугах, водоемах заповедника живут и приносят потомство 61 вид млекопитающих, 266 видов птиц, 6 видов рептилий, 11 видов амфибий, 39 видов рыб.

Окский заповедник Рязанская область
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