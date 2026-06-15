В РФ сообщили о сбитых за сутки 453 беспилотниках и двух крылатых ракетах "Фламинго" ВСУ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили две крылатые ракеты "Фламинго" и 453 беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны России в понедельник.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две крылатые ракеты наземного базирования "Фламинго" и 453 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сообщило военное ведомство.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, в течение суток удары нанесены также по пунктам временной дислокации ВСУ в 146 районах.