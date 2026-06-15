МИД РФ рассчитывает на реализацию обнадеживающих заявлений по иранскому урегулированию

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Москве надеются, что обнадеживающие заявления по ситуации с иранским урегулированием, звучащие из Тегерана, Вашингтона и Исламабада, материализуются, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Рассчитываем что обнадеживающие заявления, которые звучали сегодня с утра и из Вашингтона, и из Тегерана, из Пакистана как страны, которая посредничает на переговорах, что эти обнадеживающие заявления материализуются", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым в понедельник.

По словам Лаврова, в ходе встречи с белорусским коллегой они обсудили ситуацию вокруг Ирана, "в том числе в проекции на региональную, международную безопасность".