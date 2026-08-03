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Беспилотники атаковали складской комплекс Wildberries во Владимирской области

На территории объекта возник пожар

Беспилотники атаковали складской комплекс Wildberries во Владимирской области
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил об атаке БПЛА на складской комплекс в регионе.

"В Собинском округе БПЛА атакован складской комплекс. Есть разрушения, пожар. Люди эвакуированы", - написал Авдеев в своем канале в Мах утром в понедельник.

Губернатор отметил, что в регионе сохраняется беспилотная опасность и призвал жителей соблюдать меры предосторожности.

Пресс-служба Wildberries-Russ утром в понедельник также сообщила о возгорании на логистическом объекте компании во Владимирской области из-за атаки БПЛА.

"На месте работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет", - говорится в сообщении. Люди были эвакуированы.

Согласно сообщению, объединенная компания перестроила логистические цепочки, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 августа 2026 года Военная операция на Украине
Александр Авдеев Владимирская область
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Беспилотники атаковали складской комплекс Wildberries во Владимирской области

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