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Подземный толчок магнитудой 3,4 зарегистрирован в акватории Байкала

Подземный толчок магнитудой 3,4 зарегистрирован в акватории Байкала
Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Подземный толчок произошел в южной части озера Байкал утром в понедельник, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмостанций, землетрясение энергетическим классом 10,2 магнитудой 3,4 было зарегистрировано в 09:57 по местному времени (04:57 по Москве). Эпицентр находится в акватории Байкала в 34 км юго-восточнее истока реки Ангары, в 7 км севернее железнодорожной станции Танхой (Бурятия).

Главное управление МЧС по Иркутской области в своем канале в мессенджере "Макс" сообщает, что интенсивность сейсмособытия в эпицентре была 4,7 баллов, ощутимость в Иркутске - 2 балла. Все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

Байкальская рифтовая зона, где, по данным ученых, идет расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит (и на этом фоне регулярно происходят землетрясения), имеет протяженность около 2 тыс. км. В ее центральной части находится озеро Байкал, на юго-западе - озеро Хубсугул (Монголия) и горная система Восточный Саян, на северо-востоке - горная система Становое нагорье, через которую проходит Байкало-Амурская магистраль (БАМ).

Байкал
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Подземный толчок магнитудой 3,4 зарегистрирован в акватории Байкала

 Подземный толчок магнитудой 3,4 зарегистрирован в акватории Байкала

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