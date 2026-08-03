ФСБ сообщила о предотвращении подрыва у здания прокуратуры в Пятигорске

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании гражданина одной из стран Центральной Азии, который по заданию сирийских террористов планировал совершить подрыв у здания прокуратуры Пятигорска.

По версии следствия, он по указанию находящегося в Сирии куратора, намеревался совершить дистанционный подрыв у здания прокуратуры Пятигорска. Затем он планировал выехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации.

"В результате проведенных мероприятий указанное лицо своевременно выявлено и задержано. Сотрудниками ФСБ России при обыске у него обнаружены и изъяты составные части, химические вещества и поражающие элементы для сборки самодельного взрывного устройства", - сообщил ЦОС.

По факту следствие ФСБ возбудило дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (террористический акт) УК.