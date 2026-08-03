Поиск

ФСБ сообщила о предотвращении подрыва у здания прокуратуры в Пятигорске

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании гражданина одной из стран Центральной Азии, который по заданию сирийских террористов планировал совершить подрыв у здания прокуратуры Пятигорска.

По версии следствия, он по указанию находящегося в Сирии куратора, намеревался совершить дистанционный подрыв у здания прокуратуры Пятигорска. Затем он планировал выехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации.

"В результате проведенных мероприятий указанное лицо своевременно выявлено и задержано. Сотрудниками ФСБ России при обыске у него обнаружены и изъяты составные части, химические вещества и поражающие элементы для сборки самодельного взрывного устройства", - сообщил ЦОС.

По факту следствие ФСБ возбудило дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (террористический акт) УК.

ФСБ Пятигорск Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФСБ сообщила о предотвращении подрыва у здания прокуратуры в Пятигорске

Беспилотники атаковали складской комплекс Wildberries во Владимирской области

 Беспилотники атаковали складской комплекс Wildberries во Владимирской области

Подземный толчок магнитудой 3,4 зарегистрирован в акватории Байкала

 Подземный толчок магнитудой 3,4 зарегистрирован в акватории Байкала

Росавиация ввела ограничения в аэропортах Ярославля, Иванова и Геленджика

 Росавиация ввела ограничения в аэропортах Ярославля, Иванова и Геленджика

В Петербурге горит здание на Лиговском проспекте

Трамп заявил, что переговоры с Ираном начнутся в понедельник

 Трамп заявил, что переговоры с Ираном начнутся в понедельник

Топливо в Севастополе в понедельник будет продаваться по QR-кодам и свободно

 Топливо в Севастополе в понедельник будет продаваться по QR-кодам и свободно

С утра воскресенья над регионами сбиты 245 дронов ВСУ

Ребенок погиб, еще двое детей ранены при атаке БПЛА на Белгородчине

Что произошло за день: воскресенье, 2 августа
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10884 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3428 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 452 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов