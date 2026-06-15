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В вузах Петербурга призвали не драматизировать ситуацию с абитуриентами-олимпиадниками

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В некоторых петербургских вузах количество победителей и призеров олимпиад среди абитуриентов на отдельных специальностях иногда превышает число бюджетных мест, сообщил председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленинградской области, ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологии и дизайна Алексей Демидов.

"Действительно есть примеры по прошедшим годам, когда на ряд специальностей количество пришедших победителей и призеров олимпиад превышало количество бюджетных мест. И вузы по-разному реагировали на это. В частности, ряд петербургских вузов зачисляли победителей и призеров олимпиад за счет вуза, то есть это были внебюджетные места, но бесплатные для абитуриента. По прошлому году знаю: вузы Петербурга на таких условиях зачислили свыше 80 человек", - сказал он на пресс-конференции.

Демидов призвал не драматизировать ситуацию, когда олимпиадники занимают все бюджетные места.

"Во-первых, это происходит далеко не каждый год. Во-вторых, речь обычно об одной специальности из сорока. В-третьих, вузы традиционно находят решение. Сказать, что олимпиадники заведомо заслонили дорогу бюджетникам, не приходится", - сказал ректор.

Ответственный секретарь приемной комиссии Университета ИТМО Алексей Итин подчеркнул, что олимпиадники - результат многолетней работы вуза.

"Мы начинаем работать со школьниками задолго до поступления - уже с седьмого-восьмого класса проводим олимпиады по машинному обучению, интеллектуальной робототехнике и другим направлениям. Олимпиадник для нас - это человек, который умеет мыслить нестандартно, работать в команде и находить новые решения", - сказал Итин.

"Сегодня и школьники, и их родители задаются вопросом, кем человек будет работать через пять-шесть лет в условиях стремительного развития искусственного интеллекта. Наша задача - менять образование с учетом этой новой реальности: не бояться ИИ, а учиться им пользоваться", - сказал представитель ИТМО.

Петербург ИТМО Алексей Итин Алексей Демидов Ленинградская область
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