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Лавров предложил не гадать по поводу сроков окончания украинского конфликта

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не гадать о возможных сроках окончания украинского конфликта.

В понедельник в ходе визита Лаврова в Минск журналисты спросили, разделяет ли он мнение президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что конфликт на Украине можно завершить уже в этом году.

"Я бы не стал сейчас гадать. Всё решается, как сказал президент Путин, в условиях, когда Запад не выполняет своих обязательств, когда из-за агрессивной политики ЕС вместе с Британией, саботируются договоренности Аляски. Президент Путин подчеркнул, что в этих условиях все решается на линии фронта, все решается нашими военными, на которых смотрит вся страна", - сказал Лавров

МИД РФ Сергей Лавров Украина
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