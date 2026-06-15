Лавров сослался на слова Лукашенко о позиции Белоруссии по Украине

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Москва полностью понимает подход Минска в вопросе его возможного втягивания в украинский конфликт, заявил журналистам в Минске глава МИД России Сергей Лавров.

"Запад задействует киевский режим против нас, а Беларусь наш ближайший союзник. Зеленский постоянно говорит, что белорусы планируют напасть на Украину, подзуживает Запад", - ответил он на просьбу прокомментировать сообщения о том, что западные страны "хотят задействовать Киев против Белоруссии".

"У нас очень четкая позиция: мы прекрасно понимаем тот подход, который президент Лукашенко излагал, - Беларусь наш союзник и Беларусь в войне не участвует. Если ее хотят туда втянуть, на это Александр Григорьевич тоже отвечал: мало не покажется", - подчеркнул Лавров.