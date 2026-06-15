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МИД РФ выразил надежду на подписание меморандума Ираном и США на этой неделе

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Российская сторона рассчитывает, что подписание ирано-американского меморандума состоится на этой неделе, а достигнутые договоренности будут материализованы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы надеемся, что то, что было объявлено сегодня и подтверждено буквально час назад, что все это будет материализовано - договоренности, как заявили и в Вашингтоне, и в Тегеране, и в Пакистане, где премьер-министр выступает посредником. Надеемся, что на этой неделе состоится уже подписание", - сказал он журналистам в Минске в понедельник.

Ранее премьер Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что представители США и Ирана подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии.

Меморандум между Ираном и США нацелен прежде всего на прекращение боевых действий. Самые острые вопросы, такие как судьба иранской ядерной программы, стороны обсудят на более поздних этапах.

Сергей Лавров МИД РФ Иран США
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