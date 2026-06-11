Поиск

Минтранс предложил новую систему регистрации судов под флагом РФ

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Минтранс РФ подготовил проект указа президента РФ об особенностях государственной регистрации судов под государственным флагом Российской Федерации. Документ опубликован на портале regulation.gov.ru.

В целях упрощения и ускорения перерегистрации в российской юрисдикции морских судов, предлагается внедрить принцип "одного окна", унифицировать и упростить регистрационные процедуры. Полномочия по регистрации и исключению судов из реестра будут переданы Федеральному агентству морского и речного транспорта (Росморречфлоту).

Как отмечает Минтранс, нововведение распространяется на морские суда валовой вместимостью от 6 тыс. тонн и возрастом до 25 лет и затрагивает как новые заявки, так и суда, уже зарегистрированные в Российском международном реестре судов. Ожидается, что благодаря созданию благоприятных условий в отечественный реестр перейдет до 1 тыс. судов.

Согласно сообщению Минтранса, расширяется круг лиц, которые могут инициировать регистрацию судна. Иностранные владельцы судов, перевозящие российские грузы, смогут напрямую подавать заявление на регистрацию. При этом правила предусматривают механизмы защиты национального торгового флага от недобросовестных судовладельцев.

Как отметил глава Минтранса Андрей Никитин, по совокупному дедвейту торгового флота Россия занимает 19-е место в мире, но за последние годы этот показатель вырос более чем в два раза. Новая система регистрации призвана ускорить эту динамику: сократить сроки оформления документов, снизить административные барьеры и повысить привлекательность российской юрисдикции для морских грузоперевозок.

При одобрении указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2026 поставил задачу войти в десятку ведущих стран мира по совокупному дедвейту торгового флота. Он также поручил правительству и министерству транспорта продолжить работу по повышению привлекательности национального морского торгового флага.

Минтранс Росморречфлот
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В РФ заявили о полном контроле над восточной частью Константиновки и выходе на ее северо-восточные окраины

Наложен арест на имущество фигурантов дела "Русагро" на сумму более 550 млрд рублей

 Наложен арест на имущество фигурантов дела "Русагро" на сумму более 550 млрд рублей

Упоминаемость ПМЭФ в медиа вновь побила свой рекорд

Посольство Кипра сообщило о прекращении приема заявлений через визовые центры

 Посольство Кипра сообщило о прекращении приема заявлений через визовые центры

Россельхознадзор ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении

 Россельхознадзор ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении

В Анапе 49 пляжей открыли для купания

 В Анапе 49 пляжей открыли для купания

Самолет "Уральских авиалиний" сел в Сочи из-за плохого самочувствия пассажирки

Замглавы МИД России Галузин принял послов Великобритании, Франции и ФРГ

Решетников пообещал отмену ограничений на туры в ОАЭ, как только ситуация стабилизируется

 Решетников пообещал отмену ограничений на туры в ОАЭ, как только ситуация стабилизируется

Дмитриев сообщил, что встретится с Уиткоффом и Кушнером в июне
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9856 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2607 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов