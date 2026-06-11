Минтранс предложил новую систему регистрации судов под флагом РФ

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Минтранс РФ подготовил проект указа президента РФ об особенностях государственной регистрации судов под государственным флагом Российской Федерации. Документ опубликован на портале regulation.gov.ru.

В целях упрощения и ускорения перерегистрации в российской юрисдикции морских судов, предлагается внедрить принцип "одного окна", унифицировать и упростить регистрационные процедуры. Полномочия по регистрации и исключению судов из реестра будут переданы Федеральному агентству морского и речного транспорта (Росморречфлоту).

Как отмечает Минтранс, нововведение распространяется на морские суда валовой вместимостью от 6 тыс. тонн и возрастом до 25 лет и затрагивает как новые заявки, так и суда, уже зарегистрированные в Российском международном реестре судов. Ожидается, что благодаря созданию благоприятных условий в отечественный реестр перейдет до 1 тыс. судов.

Согласно сообщению Минтранса, расширяется круг лиц, которые могут инициировать регистрацию судна. Иностранные владельцы судов, перевозящие российские грузы, смогут напрямую подавать заявление на регистрацию. При этом правила предусматривают механизмы защиты национального торгового флага от недобросовестных судовладельцев.

Как отметил глава Минтранса Андрей Никитин, по совокупному дедвейту торгового флота Россия занимает 19-е место в мире, но за последние годы этот показатель вырос более чем в два раза. Новая система регистрации призвана ускорить эту динамику: сократить сроки оформления документов, снизить административные барьеры и повысить привлекательность российской юрисдикции для морских грузоперевозок.

При одобрении указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2026 поставил задачу войти в десятку ведущих стран мира по совокупному дедвейту торгового флота. Он также поручил правительству и министерству транспорта продолжить работу по повышению привлекательности национального морского торгового флага.