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В КПРФ предложили запретить депутатам и сенаторам владеть недвижимостью за рубежом

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект № 1260346-8 о запрете депутатам Думы и сенаторам владеть недвижимостью за рубежом с обязательным отчуждением такого имущества.

Наличие у представителей законодательной власти недвижимости в иностранных государствах создает риски внешнего давления через зарубежные активы, конфликта интересов при принятии законодательных решений, а также коррупционные риски и угрозы национальной безопасности, указали авторы инициативы.

"Законопроект предусматривает установление запрета на владение недвижимым имуществом в иностранных государствах и обязательное отчуждение имеющегося имущества и введение контрольных механизмов за соблюдением данного запрета", - говорится в пояснительной записке.

Также предлагается включить это ограничение в перечень требований к кандидатам на должность депутата Госдумы и сенатора Совета Федерации.

По мнению коммунистов, предлагаемые изменения позволят исключить внешнее влияние на процесс принятия законодательных решений, обеспечить независимость представителей законодательной власти и повысить доверие граждан.

КПРФ Госдума Совет Федерации
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