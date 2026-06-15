В КПРФ предложили запретить депутатам и сенаторам владеть недвижимостью за рубежом

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект № 1260346-8 о запрете депутатам Думы и сенаторам владеть недвижимостью за рубежом с обязательным отчуждением такого имущества.



Наличие у представителей законодательной власти недвижимости в иностранных государствах создает риски внешнего давления через зарубежные активы, конфликта интересов при принятии законодательных решений, а также коррупционные риски и угрозы национальной безопасности, указали авторы инициативы.



"Законопроект предусматривает установление запрета на владение недвижимым имуществом в иностранных государствах и обязательное отчуждение имеющегося имущества и введение контрольных механизмов за соблюдением данного запрета", - говорится в пояснительной записке.



Также предлагается включить это ограничение в перечень требований к кандидатам на должность депутата Госдумы и сенатора Совета Федерации.



По мнению коммунистов, предлагаемые изменения позволят исключить внешнее влияние на процесс принятия законодательных решений, обеспечить независимость представителей законодательной власти и повысить доверие граждан.