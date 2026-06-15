Автограф императора Николая II выставят на торги за 700 тыс. рублей

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Кожаный бювар с фотопортретом императора Николая II и его автографом выставят на торги аукционного дома "Литфонд" с начальной ставкой в 700 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе аукционного дома.

"18 июня Аукционный дом "Литфонд" выставляет на торги в петербургском отделении уникальные библиофильские находки. В числе наиболее дорогих лотов аукциона заявлен кожаный бювар с фотопортретом императора Николая II и его автографом", - сообщили в пресс-службе аукционного дома.

Как отметили в пресс-службе, кожаный бювар, объединивший уникальные свидетельства из жизни императорской семьи Романовых периода 1890-1920-х годов, содержит редчайший авторский отпечаток фотографии Николая II в мундире капитана 1-го ранга Гвардейского экипажа, выполненный в петербургском ателье Левицкого в 1894 году.

"На самом снимке подлинный автограф императора. В состав лота также вошли официальный портрет императрицы Марии Фёдоровны 1881 года работы фотографа Пазетти, выпущенный в 1900-х годах, датская открытка 1920-х годов, запечатлевшая вдовствующую императрицу на вилле Видёре, и открытка с изображением великой княжны Ольги Александровны с первым супругом Петром Ольденбургским", - добавили в пресс-службе.

Сам бювар, как отметили в "Литфонде", с внутренней стороны украшен золотым тиснением и бордовым муаром. Стартовая ставка лота составляет 700 тыс. рублей.

За 600 тыс. рублей на торги выставлен посольский отчет Бальтазара Койэтта. Книга содержит подробную хронику и этнографический обзор дипломатической миссии голландского посла Конрада ван Кленка, направленного в 1675 году ко двору царя Алексея Михайловича.

За 500 тыс. рублей на аукционе можно приобрести прижизненный сборник Николая Клюева "Мирские думы". Как уточнили в пресс-службе, на четвертой странице книги сохранилась дарственная надпись автора, адресованная критику, публицисту и одному из организаторов объединения "Мир искусства" Дмитрию Философову.