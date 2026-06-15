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Жизни экипажа упавшего в Приангарье Ту-22М3 ничего не угрожает

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Состояние здоровья членов экипажа упавшего в понедельник в Иркутской области военного самолета Ту-22М3 оценивается как легкой и средней степени тяжести, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем канале в Мах.

"Экипаж упавшего в Боханском районе военного самолета доставлен в больницу. Сейчас они проходят обследования. По предварительным данным от медиков, состояние троих членов экипажа - легкой степени тяжести, одного - средне тяжелое. Их жизни ничего не угрожает", - написал Кобзев.

Ранее Кобзев сообщал, что четыре члена экипажа самолета доставляются в больницу. Их нашли местные жители, при необходимости людей готовы эвакуировать в Иркутск. Жертв и разрушений нет.

По данным главы региона, ТУ-22М3 при заходе на посадку упал в Боханском районе, недалеко от села Каменка. На месте падения самолета локализован пожар на площади 400 кв. м, работают пожарные подразделения.

Минобороны РФ сообщало, что авария самолета произошла в ходе планового учебно-тренировочного полета. Экипаж катапультировался. Угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта. На месте падения самолета работает комиссия главного командования ВКС.

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик (по кодификации НАТО Backfire).

Ту-22М3 входят в состав дальней авиации ВКС России. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, но также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.

Игорь Кобзев Ту-22М3 Иркутская область Минобороны
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