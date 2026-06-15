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Россия и Лаос обсуждают запуск прямого авиасообщения

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Россия и Лаос обсуждают необходимость запуска прямого авиасообщения, намерены наращивать торговое сотрудничество, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников после российско-лаосских переговоров в Москве.

"В прошлом году товарооборот вырос почти в два раза, хотя объем чуть менее $50 млн, что не соответствует нашему потенциалу", - сказал министр.

"Россия готова увеличивать экспорт в Лаос продовольствия, минеральных удобрений и машиностроительной продукции. Готова закупать больше лаосского текстиля, натурального каучука, кофе", - отметил Решетников.

Отдельным пунктом переговоров, по его словам, стали полезные ископаемые. "Лаос обладает значительными запасами бокситов, которые являются важными для развития российской алюминиевой промышленности. Также обсуждалось развитие энергетики, образования, гуманитарных связей и туризма", - добавил он.

"Конечно, чтобы интенсифицировать наши отношения, обсуждали вопросы прямого авиасообщения", - подчеркнул Решетников.

Максим Решетников Минэкономразвития Лаос
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