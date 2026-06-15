Мишустин заявил о готовности РФ делиться с Лаосом разработками в сфере ИИ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Россия готова делиться с Лаосом разработками в цифровой экономике и применении искусственного интеллекта, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с лаосским коллегой Сонсаем Сипхандоном в понедельник.

В ходе переговоров Мишустин отметил, что странам необходимо создавать благоприятные условия для реализации совместных проектов в промышленности, в энергетике, включая мирный атом, в транспортной инфраструктуре, в сельском хозяйстве.

"Есть и хорошие перспективы для взаимодействия в сфере высоких технологий, готовы делиться с лаосскими партнерами нашими разработками в цифровой экономике, в развитии автономных электронных систем, в применении искусственного интеллекта", - сказал Мишустин.