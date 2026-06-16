Что случилось этой ночью: вторник, 16 июня

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- На Кубани из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в станице Полтавской. К тушению привлечены 32 человека и семь единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

- МАГАТЭ и США помогут Ирану уничтожить запасы высокообогащенного урана, это прописано в меморандуме о взаимопонимании, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

- Лондон во вторник объявит о новом пакете санкций против РФ, в который войдут суда для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ), сообщила канцелярия премьер-министра Кира Стармера.

- Счетная палата выявила избыточное финансирование Росморречфлота в размере 9,7 млрд руб. по госконтрактам 2025 г. на строительство трех морских судов.

- Свободную продажу дизтоплива "Ультра" откроют во вторник на всех АЗС "ТЭС" в Севастополе. Продажа остальных видов топлива будет осуществляться по QR-кодам. На двух станциях топливо будет в свободной продаже, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

- Восемь человек погибли при крушении стратегического бомбардировщика B-52 вскоре после взлета с авиабазы Эдвардс в Калифорнии. Самолет выполнял плановый испытательный полет.

- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении во вторник 35 беспилотников, пытавшихся атаковать столицу. Росавиация ввела ограничения на обслуживание рейсов в аэропортах московского авиаузла.

- Редкое первое издание романа Эмили Бронте "Грозовой перевал" в оригинальном тканевом переплете выставили на торги в Лондоне. Эстимейт лота составляет $540-800 тыс.