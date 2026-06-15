Лукашенко не исключил личной встречи с Трампом

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает возможной личную встречу с главой США Дональдом Трампом.

"Я не исключаю эту встречу. Тем более что я был приглашен на следующий Саммит мира. Следующая такая встреча произойдет осенью. Я приглашен на эту встречу", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу "Аль-Арабия". Его слова приводит в понедельник госагентство БелТА.

Вместе с тем, по словам Лукашенко, такая встреча должна быть тщательно подготовлена и иметь реальное наполнение.

"Прежде чем встречаться с кем-то, особенно если главы государств встречаются, надо понимать, что будет в результате. Что, с Дональдом Трампом встретившись, мы можем склеить, сварить. Чтобы люди получили ответ: ну встретились, и что?" - продолжил Лукашенко.

По словам белорусского руководителя, очевидно, что договоренности между Минском и Вашингтоном не будут иметь глобального характера.

"Но это будут договоренности, в том числе на основании компромиссов, чтобы развязать какие-то узлы, которые в последнее время созданы между двумя государствами, чтобы сделать так, чтобы улучшить наши отношения. Мы готовы к этому. И американцы, и мы готовы создать эти условия", - сказал президент.

Повестка, по словам Лукашенко, должна быть всесторонней и включать разные вопросы, а не только тематику, например, по освобождению осужденных.

"У нас есть вопросы посольств, у нас есть вопросы экономического характера, финансового. У нас много вопросов. Эти вопросы должны быть в одном пакете. И в результате встречи двух президентов должны быть если не договоренности, то хотя бы намеки на развязку этих вопросов", - заявил Лукашенко.