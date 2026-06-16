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Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Монголии у границы с РФ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,4 зарегистрирован в ночь на вторник в 338 км к югу от Кызыла (Тува) на территории Монголии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, произошедшего в 20:05 мск в понедельник (01:05 по местному времени во вторник), находился примерно в 145 км от российско-монгольской границы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 4 балла по шкале MSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в районах Монголии, граничащих с Тувой, Республикой Алтай, западной частью Бурятии и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.

Монголия Тува
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