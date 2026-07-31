Что произошло за день: пятница, 31 июля

Погибшие в результате атак БПЛА в Волгограде и Севастополе, Трамп о Patriot для Украины и приговор для блогера Лерчек

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Женщина погибла при ночной атаке БПЛА в Волгограде, восемь человек госпитализированы. Во время ночной атаки беспилотников на Севастополь также погиб один человек. В пятницу в Белгородской области один мирный житель погиб, три женщины были ранены в результате воздушных атак со стороны Украины.

- Минобороны Польши заявило, что 30 июля пространство страны нарушила российская ракета. По данным ведомства, речь идет о ракете Х-101.

- Европейские страны готовятся к войне с Россией и не скрывают этого, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

- Дональд Трамп заявил, что США еще не приняли решение о лицензии на производство ракет для Patriot на Украине.

- Прорвавшиеся в испанскую Сеуту мигранты в основном вернулись в Марокко. Как сообщают СМИ со ссылкой на испанское правительство, добровольно вернулись в Марокко 48,3 тыс. человек. По данным федеральных властей Испании, в город прорвались около 50 тысяч мигрантов. По данным местных властей - 60 тысяч. Испанские военнослужащие взяли под контроль маршрут, через который границу пересекали нелегалы. Франция усиливает контроль на границе с Испанией, Италия выступила за "приостановку правил шенгенской зоны в отношении Испании".

- Суд в Москве заочно арестовал Жанну Немцову. Дочь убитого политика Бориса Немцова обвиняется по статье об организации деятельности нежелательной на территории РФ организации.

- Блогера Лерчек приговорили к условному сроку и штрафу в 763,6 млн рублей. Она обвинялась по статье о незаконном выводе средств за рубеж.

- Умер итальянский футболист Франко Барези. Чемпиону мира 1982 года было 66 лет.