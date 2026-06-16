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Действие указа об условиях оплаты российского газа продлено до 1 октября 2026 года

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Действие указа об условиях оплаты российского газа продлено еще на один квартал - до 1 октября 2026 года.

Речь идет об указе президента РФ от 1 марта 2022 года "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". Изначально схема предполагала оплату только с участием Газпромбанка.

В конце 2024 года "уполномоченный банк" (ГПБ - ИФ) в указе был заменен на "российская кредитная организация" (то есть любой банк РФ). Прием оплаты таким способом допускался на период до конца первого квартала 2025 года, потом он несколько раз продлевался.

Новый указ президента РФ №427 от 15 июня 2026 года опубликован в понедельник на Официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее в комментарии ГПБ отмечалось, что таким образом покупателям газа предоставлена "отсрочка в целях получения в этот срок необходимых лицензий или отмены ограничений на работу с уполномоченным банком - Газпромбанком".

Газпромбанк
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