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Три человека погибли, двое ранены при атаке БПЛА на автомобиль в Удмуртии

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Два беспилотника уничтожены в небе над Удмуртией, погибли три человека, двое получили травмы, сообщила врио главы республики Ольга Абрамова в воскресенье.

"Сегодня пресечена попытка атаки со стороны киевского режима. В небе над Удмуртией уничтожены 2 БПЛА", - написала она в своем канале в Max.

Абрамова уточнила, что в результате атаки пострадал гражданский автомобиль на севере региона.

"По оперативным данным, к сожалению, погибли три человека. Два человека в больнице, один из них ребенок", - отметила врио главы республики.

Удмуртия Ольга Абрамова
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