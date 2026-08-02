Случаев инфицирования вирусом Бурбон в России не зафиксировано

Фото: Finn Gomez/The Boston Globe via Getty Images

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Подтвержденных данных о циркуляции на территории РФ вируса Бурбон, редкой клещевой инфекции, случай заболевания которой выявлен в США, нет, сообщили в Роспотребнадзоре.

"На данный момент подтвержденных данных о циркуляции вируса Бурбон на территории Российской Федерации нет. Вид Amblyomma americanum не имеет постоянного природного ареала и устойчивых популяций в России и является эндемиком стран Северной, Центральной и Южной Америки", - сообщили журналистам в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, в Нью-Йорке в США выявлен случай инфицирования вирусом Бурбон - редкой клещевой инфекцией, против которой в настоящее время не существует вакцины. Вирус впервые выявили в 2014 году в штате Канзас, после чего отдельные случаи заболевания регистрировались на Среднем Западе, Восточном побережье и на Юге Соединенных Штатов. У пациентов с подтвержденным диагнозом отмечались высокая температура, выраженная слабость и утомляемость, головная боль, ломота и боли в теле, тошнота и рвота, а также сыпь. Основной путь заражения связан с укусом инфицированного клеща, переносчиком считается клещ "одинокая звезда" (Amblyomma americanum).

При этом в Роспотребнадзоре напомнили, что в России распространены собственные виды иксодовых клещей, способные переносить опасные инфекции.

"Роспотребнадзор информирует, что сезон активности клещей еще не закончен: риск укусов сохраняется в лесопарковых зонах, на дачных участках, в высокой траве и кустарнике, особенно в теплую погоду", - добавили в ведомстве.