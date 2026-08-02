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Отбой угрозы атаки БПЛА объявлен в Челябинской и Свердловской областях

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Режим "беспилотная опасность" отменен в Челябинской и Свердловской областях, сообщают пресс-службы региональных правительств.

Как сообщалось, в воскресенье режим угрозы атаки БПЛА вводился в пяти регионах Уральского федерального округа - Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях и Ханты-Мансийском автономном округе.

Для обеспечения безопасности полетов Росавиация ограничила прием и выпуск самолетов в аэропортах Екатеринбурга (Кольцово),Челябинска (Баландино), Тюмени (Рощино), Кургана и Тобольска (Ремезов).

Челябинская область Свердловская область
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