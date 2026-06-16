Более 30 беспилотников сбили в ночь на вторник над Ростовской областью

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В Ростовской области в ночь на вторник уничтожено 35 беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено три с половиной десятка БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и 4 районах области", - говорится в сообщении в канале главы региона в Max.

Он уточнил, что беспилотники атаковали Миллеровский, Тарасовский, Чертковский и Шолоховский район.

Слюсарь добавил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться.

В настоящий момент в регионе сохраняется беспилотная опасность.