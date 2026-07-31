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Кабмин РФ вводит с 15 августа запрет на майнинг криптовалют в Московском регионе и Курской области

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ вводит запрет на майнинг цифровых валют (в том числе на участие в майнинг-пуле) в Москве, Московской области и отдельных территориях Курской области. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовых актов.

Ограничения будут действовать с 15 августа 2026 г. по 31 декабря 2032 г., говорится в документе.

Отсутствие круглогодичного запрета на указанных территориях приводит к рискам дефицита энергомощностей из-за подключения энергоемких майнинговых объектов к электрическим сетям, отмечало Минэнерго РФ в пояснительной записке к проекту постановления.

Ранее с предложением о запрете майнинга в Московском регионе выступило Минэнерго Московской области. Глава ведомства Сергей Воропанов в своем выступлении на "Энергопроме-26" оценил объем энергопотребления майнинга в московской энергосистеме в 1 ГВт. Мощность ЦОД в Москве и Московской области к 2032 г. может составить 3,6 ГВт, или 17% максимальной нагрузки, приводил он данные.

Аналогичный запрет действует в ряде регионов с 2025 г. Такие ограничения до 2031 г. введены в республиках Северо-Кавказского федерального округа, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, отдельных районах Забайкальского края и Бурятии, частично - в Иркутской области.

"Системный оператор" в мае прогнозировал рост энергопотребления дата-центров в РФ в ближайшие пять лет с текущих 4,2 ГВт до 15,3 ГВт. Доля центров обработки данных в общей структуре энергопотребления в РФ по итогам 2026 г. составит 2,4%.

Системный оператор Курская область Московский регион
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