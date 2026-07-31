Пожар произошел на "Нижнекамскнефтехиме" в Татарстане

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - На территории ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") в Татарстане произошел пожар, в настоящее время ведется локализация очага возгорания, сообщила пресс-служба компании.

"К работе привлечены службы оперативного реагирования. Угрозы жизни и здоровью людей нет", - говорится в сообщении.

По данным компании, специалистами аккредитованных лабораторий ведется мониторинг качества атмосферного воздуха. Его результаты будут опубликованы на сайте предприятия и в официальных социальных сетях.

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, с октября 2021 года входит в "СИБУР".