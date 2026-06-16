Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже во вторник сохранил восходящий импульс начала недели в преддверии ожидаемого снижения ставки ЦБ РФ и на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры после известий о согласовании США и Ираном меморандума о взаимопонимании по урегулированию конфликта; сдерживающим фактором для покупателей остается дешевеющая нефть (августовский фьючерс на Brent опустился ниже $83 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту торгов подрос на 0,5%.

К 07:01 по Москве индекс IMOEX2 составил 2556,21 пункта (+0,5%). Среди индексных бумаг лидируют в росте акции МКБ (+2,1%), "НЛМК" (+2%), "ВК" (+1,9%), "Аэрофлота" (+1,7%), "Русала" (+1,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 16 июня, составляет 72,4513 руб. (+54,36 копейки).

Подорожали также акции "Северстали" (+1,2%), ВТБ (+1%), "ФосАгро" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), "Норникеля" (+0,6%), "Роснефти" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,2% "префы"), "Интер РАО" (+0,5%), "Т-Технологии" (+0,5%), Сбербанка (+0,4% и +0,4% "префы"), "МТС" (+0,4%), "ММК" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "ИКС 5" (+0,2%), "Хэдхантера" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%).

Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-4,1%).

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что провел хорошие телефонные переговоры и с президентом РФ Владимиром Путиным, и с президентом Украины Владимиром Зеленским. "У нас был вчера очень хороший разговор с президентом Зеленским. И с президентом Путиным. И я думаю, может, мы сможем что-то сделать. Я думаю, они оба открыты к этому", - сказал он на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Трамп отметил, что после решения проблем с Ираном нужно заняться украинским кризисом. "Теперь, когда это дело сделано, мы намерены сконцентрироваться на другом, посмотреть, можно ли решить вопрос", - сказал президент США.

В воскресенье сообщалось, что Путин позвонил Трампу и поздравил его с 80-летием. Лидеры обсудили различные темы, в том числе конфликт на Украине.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на мировых фондовых площадках с начала недели наблюдались уверенные покупки, обеспеченные надеждами на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

Однако инвесторам стоит наблюдать за развитием ситуации по ходу недели, учитывая сохранение разногласий сторон по ряду ключевых вопросов. В любом случае, акции в развитых экономиках продолжают восходящие тренды, а цены на нефть идут вниз. Рынок акций РФ накануне вырос, практически не отреагировав на обнародование некоторых деталей 21-го пакета антироссийских санкций ЕС и ощущая ограниченное давление со стороны продаж в нефтяном секторе. Российские индексы пытаются отступить от достигнутых на прошлой неделе локальных минимумов благодаря ралли цен на металлы, а также в ожидании смягчения позиции ЦБ РФ на заседании в эту пятницу, полагает аналитик.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, поддержку рынку акций РФ оказало появление дипломатического повода: Зеленский предложил провести встречу с Путиным на полях саммита G7, где может обсуждаться возобновление переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта. Пока это скорее осторожный геополитический сигнал, чем полноценный разворот ситуации, однако для российского рынка даже такие новости становятся поводом для технического отскока.

Дополнительным фактором роста выступает сильная локальная перепроданность индекса МосБиржи. После ухода рынка к важным уровням поддержки часть инвесторов начала закрывать короткие позиции и покупать просевшие бумаги, что технически толкает индекс вверх. При этом внешний фон остается неоднозначным: нефтяные котировки упали на фоне сообщений о договоренностях между США и Ираном, а курс рубля остается крепким.

Индекс МосБиржи отскочил от ключевой поддержки 2500 пунктов, но пока движение выглядит скорее технической коррекцией внутри нисходящего канала. Ближайшее сопротивление находится в зоне 2580-2600 пунктов. Если индикатор не сможет закрепиться выше 2600 пунктов, риск повторного снижения к 2500 пунктам сохранится, а при пробое этой поддержки следующими целями могут стать 2460 и 2400 пунктов, полагает Лозовой.

В США накануне индексы акций выросли на 0,9-3,1% во главе с Nasdaq на информации о достижении США и Ираном договоренностей, которые позволят завершить боевые действия на Ближнем Востоке.

Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф подписали меморандум о начале урегулирования кризиса, сообщил в понедельник портал Axios со ссылкой на источник.

Ранее Вэнс в интервью ABC заявил, что документ подписан в электронном формате, официальная церемония заключения состоится в пятницу.

Меморандум нацелен прежде всего на прекращение боевых действий. Самые острые вопросы, включая иранскую ядерную программу, стороны обсудят на более поздних этапах. По словам заместителя министра иностранных дел Ирана Казема Гарибабади, на это отводится 60 дней после церемонии подписания.

Объем промышленного производства в США в мае увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем вместо ожидавшегося роста на 0,3%. Подъем в апреле пересмотрен до 0,9% с 0,7%.

Акции SpaceX в свой второй день торгов вновь подорожали более чем на 19%. На прошлой неделе аэрокосмическая компания Илона Маска провела крупнейшее в истории IPO на $75 млрд. Активный рост продемонстрировал ИТ-сектор: выросли котировки акций Micron Technology (+11%), Sandisk Corp. (+6,5%).

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, австралийский ASX просел на 0,4%, южнокорейский Kospi вырос на 1,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,3%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются менее чем на 0,1%).

На нефтяном рынке утром во вторник цены продолжают сползать вниз и находятся на 3-месячных минимумах на ожиданиях скорого урегулирования американо-иранского конфликта и восстановления движение судов через Ормузский пролив.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК во вторник составила $82,99 за баррель (-0,2% и -4,8% в понедельник), июльская цена фьючерса на WTI - $80,75 за баррель (+0,02% и -4,9% накануне).