Жителя Рыбинска задержали по подозрению в подготовке подрыва на железной дороге

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Житель Рыбинска был задержан с поличным при попытке закладки взрывного устройства на объекте железнодорожного транспорта, сообщила пресс-служба УФСБ по Ярославской области.

ФСБ установила, что он действовал по заданию украинских спецслужб.

В отношении задержанного возбуждено уголвоное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК (покушение на совершение теракта), ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Задержанный арестован.