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Энергоснабжение вновь нарушено в Тверской области из-за непогоды

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Энергетики устраняют последствия непогоды в Тверской области, которая привела к нарушениям электроснабжения ряда населенных пунктов региона, сообщает пресс-служба компании "Россети Центр" во вторник.

Основные силы сосредоточены в Вышневолоцком и Удомельском округах.

В "Тверьэнерго" действует особый режим работы, функционирует оперативный штаб. Центр управления сетями ведёт круглосуточный мониторинг метео- и оперативной обстановки.

В минувшие выходные прохождение циклона с градом и сильным ветром стало причиной локальных нарушений электроснабжения в нескольких муниципальных округах Тверской области.

В понедельник сообщалось о восстановлении энергоснабжения для почти 80% отключенных из-за непогоды потребителей в Тверской области.

Россети Тверская область
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