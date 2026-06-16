Аэропорт Краснодара задержал вылет 17 рейсов

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Аэропорт Краснодара "Пашковский" задерживает вылет 17 самолетов после того, как утром для н6его вводили ограничения на обслуживание рейсов.

Судя по онлайн-табло аэропорта, задержаны вылеты рейсов авиакомпаний "Аэрофлот", "Победа" и "ЮТэйр" следованием в аэропорты московского авиаузла.

Кроме того, задерживается вылет рейсов авиакомпаний S7 в Новосибирск, "Аэрофлот" в Санкт-Петербург; "ЮТэйр" в Уфу и Сургут, "Уральские авиалинии" в Екатеринбург, "Северный ветер" в Казань.

Задержан вылет нескольких рейсов по международным направлениям: авиакомпаний Southwind в Анталью (Турция), "Азимут" в Тбилиси (Грузия), "Аэрофлот" и "Победа" в Стамбул (Турция).

Ограничения для аэропорта действовали в течение нескольких часов.

Аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") в сентябре 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва.