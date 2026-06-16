В Туле возбудили уголовное дело о поджоге двух банков

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Студент из Тулы, которого вечером 15 июня задержали по подозрению в поджоге двух коммерческих банков, стал фигурантом уголовного дела, сообщило УМВД Тульской области.

"В Советском округе Тулы возбуждено уголовное дело в отношении молодого человека, подозреваемого в поджогах двух банковских отделений", - говорится в сообщении.

Вечером 15 июня в дежурную часть отдела полиции "Советский" УМВД по Туле с интервалом в несколько минут поступили два сообщения о возгораниях в двух офисах банков, расположенных на Красноармейском проспекте и улице Фрунзе.

На места выехали следственно-оперативные группы полиции. Сотрудники ППС задержали подозреваемого. Это оказался ранее не судимый 20-летний местный житель, студент 3-го курса одного из тульских высших учебных заведений.

"По предварительной информации, юноша действовал под давлением телефонных аферистов. На протяжении нескольких дней с ним связывался неизвестный "куратор". Действуя по указанию мошенников, студент перевел на указанные ими счета более 700 тысяч рублей якобы для "декларирования денежных средств". После того, как деньги были похищены, злоумышленники путем манипуляций и обмана убедили молодого человека совершить преступления", - говорится в сообщении.

По одному из эпизодов полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога). По второму факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

По данным регионального МЧС, общая площадь возгорания в двух отделениях банков составила около 20 кв. метров. Пожары быстро потушили, обошлось без пострадавших.