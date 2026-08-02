Режим опасности БПЛА объявили в Югре

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В Ханты-Мансийском автономном округе объявлен режим беспилотной опасности, сообщает губернатор региона Руслан Кухарук в Мах в воскресенье.

"В Югре объявлен режим беспилотной опасности. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. Прошу сохранять спокойствие", - написал он.

Ранее подобный режим объявили в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях.

Ограничена работа аэропортов на прием и вылет самолетов в Екатеринбурге, Челябинске, Кургане и Тюмени.