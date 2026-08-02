Режим беспилотной опасности введен в Омской области

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Режим беспилотной опасности объявлен в Омской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в воскресенье.

"В Омской области объявлена "Беспилотная опасность". Сохраняйте спокойствие, соблюдайте меры безопасности", - говорится в сообщении.

Жителям региона рекомендовано укрыться в капитальных строениях или в укрытии с бетонными стенами и крышей. Также не следует подходить к окнам.

Ранее в воскресенье подобный режим объявили в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.