Курская АЭС-2 вывела на полную мощность энергоблок №1 после первого текущего ремонта

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Курская АЭС-2 завершила первый текущий ремонт и вывела на полную мощность первый энергоблок, сообщает управление коммуникаций атомной станции во вторник.

"14 июня 2026 года энергоблок № 1 Курской АЭС-2 (блок №7 Курской АЭС) вышел на номинальную мощность после завершения текущего ремонта. Включение в сеть и последующий набор мощности энергоблока проведены в соответствии с требованиями технологического регламента по безопасной эксплуатации без замечаний", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что ремонт на первом энергоблоке стартовал 1 июня текущего года в соответствии с графиком, утвержденным концерном "Росэнергоатом".

Специалисты провели мониторинг основного и вспомогательного оборудования в реакторном и турбинном отделениях, обеспечили техническое обслуживание турбогенератора, протестировали работу технологических систем и систем безопасности энергоблока.

Как сообщалось, в конце апреля текущего года был введен в эксплуатацию первый ВВЭР-ТОИ Курской АЭС-2 – самый мощный энергоблок в России. В настоящее время строительство на Курской АЭС-2 развернуто на двух энергоблоках – №2 и №3.

Всего согласно генеральной схеме развития энергетики в России здесь предстоит построить четыре новых блока общей мощностью 5 тыс. МВт, после чего Курская АЭС полностью перейдет на новое поколение реакторов.

Сооружение энергоблоков №1, №2, №3 и №4 Курской АЭС-2 с реакторами ВВЭР-ТОИ входит в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики России до 2042 года, утвержденную правительством РФ в декабре 2024 года. Всего за этот период в России предстоит построить 38 новых энергоблоков.