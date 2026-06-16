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Журналист Баданин заочно приговорен в РФ к штрафу

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Суд заочно оштрафовал находящегося за рубежом российского журналиста Романа Баданина (признан иностранным агентом) на 300 тыс. рублей за уклонение от обязанностей иноагента, сообщили в прокуратуре Москвы.

С учетом позиции государственного обвинителя Чертановской межрайонной прокуратуры 49-летний Баданин заочно признан виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

"Установлено, что признанный иностранным агентом Баданин был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 ч. 5 ст. 19.34 КоАП РФ)", - говорится в сообщении.

Однако, он "в нарушение требований законодательства РФ продолжил распространение в одной из социальных сетей материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента".

"Уголовное дело рассмотрено судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие Баданина, находящегося в розыске", - добавили в прокуратуре.

Роман Баданин
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