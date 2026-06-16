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Российские военные нанесли удары по объектам энергетики и транспорта Украины

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток нанесли удары по инфраструктуре Украины, используемой ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения, сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - сообщили в Минобороны РФ во вторник.

По данным ведомства, также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 153 районах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны
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