Российские военные нанесли удары по объектам энергетики и транспорта Украины

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток нанесли удары по инфраструктуре Украины, используемой ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения, сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - сообщили в Минобороны РФ во вторник.

По данным ведомства, также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 153 районах.