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В Подмосковье за ночь в результате атак БПЛА пострадали шесть человек

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Шесть человек пострадали в результате атаки БПЛА в Подмосковье, среди них ребенок, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник.

"За ночь и утро над Московской областью силами ПВО сбито 86 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадали шесть человек", - написал губернатор в своем канале в Max.

В Электростали, в поселке Случайный, пострадали четверо мужчин, двое из них госпитализированы. На проспекте Ленина обломки беспилотника попали в многоквартирный дом - повреждено остекление фасада с 4-го по 16-й этажи, а также в строящемся доме с 12-го по 16-й этажи.

Губернатор сообщил, что в Котельниках, в микрорайоне Парковый, пострадал 57-летний мужчина. В Воскресенске, в деревне Цибино, пострадала 13-летняя девочка - у нее колото-резаная рана левого бедра.

В Раменском округе, в деревне Григорово, загорелась кровля двухэтажного кирпичного дома. В Солнечногорске, в деревне Дурыкино, осколками повреждены остекление и сайдинг частного дома. В Черноголовке пострадал фасад административного здания, обошлось без пострадавших.

Андрей Воробьев Подмосковье Солнечногорск Воскресенск Котельники Московская область
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