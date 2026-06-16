Лидеры РФ и США не обсуждали возможность встречи Путина и Зеленского "на полях" саммита G7

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Возможность встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского "на полях" саммита G7 во Франции не обсуждалась в ходе телефонного разговора лидеров России и США в воскресенье, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Такая возможность не обсуждалась", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

В ответ на уточняющий вопрос, как Москва рассматривает возможность такой встречи, Ушаков сказал: "К нам с таким предложением никто еще не обращался".