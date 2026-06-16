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Жителя Екатеринбурга, избившего ребенка на горнолыжном комплексе, приговорили к 4 годам

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор местному жителю, обвиняемому в избиении подростка на территории горнолыжного комплекса в январе, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области.

Мужчине 1987 года рождения назначено 4 года 6 месяцев колонии-поселения по п."а" ч.1 ст.213 (хулиганство, с применением насилия и угрозой его применения) и пп."в, д" ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего, из хулиганских побуждений).

В пресс-службе областной прокуратуры добавили, что суд взыскал с фигуранта в пользу потерпевшего 400 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Инцидент произошел 17 января 2026 года на склоне горнолыжного комплекса "Уктус". 13-летний подросток, катившийся с горы, случайно сбил с ног супругу мужчины. Тот избил ребенка, причинив ему вред здоровью средней тяжести.

Екатеринбург СКР Свердловская область
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