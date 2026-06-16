За семь часов над российскими регионами сбит 151 дрон ВСУ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Российские военные с 7:00 до 14:00 уничтожили 151 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщило во вторник министерство обороны РФ.

В ведомстве заявили, что дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Ростовской, Липецкой, Ярославской, Владимирской, Смоленской, Рязанской, Нижегородской, Тульской, Калужской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.