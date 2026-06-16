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Глава МИД России выступил против любого волюнтаризма в сфере санкций

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Москва выступает против любого волюнтаризма в сфере санкций, для введения ограничительных мер есть СБ ООН, заявил на пресс-конференции в Москве глава МИД России Сергей Лавров.

"В силу того, что мы находимся под незаконными санкциями, у нас не возникает желания, чтобы незаконные санкции объявили и против других. Мы выступаем за то, чтобы таких санкций не было вовсе, и чтобы все уважали устав ООН и прерогативу Совета Безопасности, который только и может принимать юридически значимые и обязательные для всех меры по ограничению тех или иных экономических и торговых действий. Мы за международное право и против любого волюнтаризма в сфере санкций", - сказал он.

Так министр прокомментировал отсутствие каких-либо ограничительных мер в отношении Израиля со стороны Запада после начала конфликта на Ближнем Востоке.

ООН СБ ООН Сергей Лавров Израиль МИД
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