Лавров считает все рассматриваемые идеи по укреплению безопасности ЕС направленными против РФ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Все конструкции, которые Европейский союз рассматривает в качестве возможных для укрепления своей безопасности, направлены против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Всё это пока еще на стадии размышлений, дискуссий, идей, но за всем этим стоит одна очевидная истина: Евросоюз все свои конструкции в сфере укрепления безопасности выстраивает против Российской Федерации. (...) Включение Украины в Евросоюз будет, безусловно, использоваться теми, кто хочет его милитаризировать, тем более сам Зеленский неоднократно говорил, что он готов возглавить европейские вооруженные силы, что-то близкое к этому он произносил", - сказал Лавров во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД России и Турции.

Глава МИД РФ отметил, что с 2014 года Евросоюз "радикально изменился; и сейчас, когда на лицо охлаждение администрации Дональда Трампа к Европе с точки зрения вклада Вашингтона в обеспечение ее безопасности, в Евросоюзе есть несколько тенденций".

"Одна из них - просто сделать Евросоюз таким военным самостоятельным блоком в соответствии со статьей 47 или 45 соглашения о Евросоюзе, соответствующих документов. Другая тенденция заключается в том, что сами в одиночку члены Евросоюза не справятся, и англичане, по нашим данным, продвигают идею создания отдельного военного союза с участием наиболее ярых русофобов из нынешнего Евросоюза, с участием Лондона, то есть самих себя, и с участием Украины", - сказал глава МИД РФ.

Он добавил, что "с точки зрения внутренних проблем Евросоюза может и неплохо, чтобы туда Украина вступила, и тогда он просто развалится".

"Так что много противоречивых тенденций. Если они хотят развалить свою экономическую многостороннюю структуру и стать военным блоком, то это приглашение к очень большим неприятностям для них. А если они хотят просто забыть про экономику, вот тогда Зеленского надо туда приглашать", - сказал Лавров.