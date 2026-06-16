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Вертолет совершил жесткую посадку в Карачаево-Черкесии

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Частному вертолету пришлось совершить жесткую посадку в районе населенного пункта Архыз Зеленчукского района Карачаево-Черкесии, никто не пострадал. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении МЧС РФ по республике во вторник.

"На борту вертолета во время жесткой посадки находился пилот. По предварительной информации, он не пострадал", - сказал собеседник агентства.

Пассажиров на воздушном судне в момент происшествия не было, уточнили в главке МЧС.

Согласно открытым источникам, "Архыз" – всесезонный курорт в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики. Расположен возле одноименного горного села Архыз, в туристической деревне Романтик.

рл мв тв

Ленты:

Карачаево-Черкесия МЧС
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