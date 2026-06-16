Часть Петрозаводска осталась без света из-за энергоаварии

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Авария в энергосистеме столицы Карелии вызвала отключение электричества в восьми районах Петрозаводска, сообщает пресс-служба городской Единой дежурно-диспетчерской службы во вторник.

"В 14:20 отключение электроснабжения: районы Голиковка, Зарека, Ключевая, Кукковка, Соломенное, Центр, Сулажгорский кирпичный завод", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной отключения стало повреждение на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО "ОРЭС-Петрозаводск".

По информации пресс-службы муниципального предприятия "Городской транспорт", из-за аварии в Петрозаводске массово остановились троллейбусы. В настоящее время без перебоев передвигаются только троллейбусы маршрута №8.