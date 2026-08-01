Среднемесячная температура в августе ожидается выше нормы в ряде регионов России

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Среднемесячная температура в августе в большинстве регионов России будет около и выше нормы, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Согласно данным Гидрометцентра России, средняя месячная температура воздуха на 1 градус выше климатической нормы прогнозируется в августе на европейской территории России в Республике Коми, в Пермском крае, на юге Южного федерального округа и в Северо-Кавказском федеральном округе, на азиатской части страны - на Урале, на большей части Сибири, за исключением юго-запада, на юге Амурской области и Хабаровского края, в Приморье.

На остальной территории страны температура в августе будет около средних многолетних значений.

Дефицит осадков в августе ожидается на юге Саратовской области и Оренбургской области, в Южном федеральном округе, в Северо-Кавказском федеральном округе и в большинстве районов Якутии. Избыток осадков ожидается на востоке Северо-Западного федерального округа и в Пермском крае, а также на западе Урала, в Бурятии, в Забайкальском крае, на севере Амурской области и в Магаданской области, на северо-западе Камчатского края.