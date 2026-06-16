Пропавшие в Петрозаводске девочки найдены живыми

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Найдены пропавшие вчера в Петрозаводске сестры 7 и 12 лет , их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба МВД по Карелии.

"Сотрудниками полиции и волонтерами разысканы две сестры. Они находились в Петрозаводске. Криминальной составляющей в их исчезновении нет", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, дети ушли из дома 15 июня в 17:00, с тех пор их местонахождение было неизвестно.

Следователями СК организована доследственная проверка по факту исчезновения несовершеннолетних, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.