Пропавшие в Петрозаводске девочки найдены живыми
Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Найдены пропавшие вчера в Петрозаводске сестры 7 и 12 лет , их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба МВД по Карелии.
"Сотрудниками полиции и волонтерами разысканы две сестры. Они находились в Петрозаводске. Криминальной составляющей в их исчезновении нет", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, дети ушли из дома 15 июня в 17:00, с тех пор их местонахождение было неизвестно.
Следователями СК организована доследственная проверка по факту исчезновения несовершеннолетних, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.