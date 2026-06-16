Автобусы и троллейбусы в Севастополе будут ходить во время воздушной тревоги

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Общественный транспорт в Севастополе будет продолжать работу во время объявления воздушной тревоги, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Общественный транспорт в Севастополе теперь будет ходить во время воздушной тревоги. Соответствующее решение приняли на заседании Оперативного штаба - об этом рассказал сегодня на аппаратном совещании правительства", - написал Развожаев в своем канале в Max.

По его словам, в последнее время из-за участившихся атак со стороны ВСУ работа общественного транспорта фактически оказывалась парализованной, что создавало серьезные трудности для жителей города, особенно в вечернее время и для жителей Северной стороны.

Губернатор подчеркнул, что поездки на общественном транспорте во время воздушной тревоги по-прежнему связаны с риском. Из-за этого автобусы и троллейбусы будут делать кратковременные остановки, во время которых пассажиры смогут покинуть транспорт и пройти в ближайшие укрытия. После этого транспорт продолжит движение по маршруту.

При этом морское пассажирское сообщение во время воздушной тревоги по-прежнему будет приостанавливаться. "Катера и паромы во время тревоги ходить не будут - решение о перекрытии рейда принимает Черноморский флот", - отметил Развожаев.

Для обеспечения перевозок пассажиров будут организованы компенсационные маршруты. По словам губернатора, это позволит избежать длительного ожидания возобновления движения транспорта после отмены тревоги. Развожаев также поручил усилить меры безопасности на маршрутах, прежде всего для водителей общественного транспорта.

"Я поручил оперативно принять все необходимые меры, и к началу следующей недели мы эту работу завершим и перейдём на новый режим работы", - сообщил глава города.