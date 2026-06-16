МЧС сможет передавать экстренную информацию при ограничениях связи в мессенджер Max

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - МЧС РФ будет доводить экстренную информацию при введении ограничений связи через национальный мессенджер Max, сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

"Проведена работа по сопряжению мобильного приложения "МЧС России" и национального мессенджера Max для доведения экстренной информации на мобильные устройства при введении ограничений связи. Для этого в регионах созданы специализированные каналы в Max "РСЧС Наименование субъекта РФ", которым в автоматическом режиме от мобильного приложения "МЧС России" передается экстренная информация об опасностях", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, передачу пользователям сигналов оповещения или экстренной информации осуществляют непосредственно операторы связи по обращениям органов власти. Они могут рассылать на абонентские номера короткие текстовые сообщения и дополнительно использовать сообщения широковещательной рассылки (cell broadcast).

"Считаем возможным применение технологии cell broadcast для доведения до населения экстренной информации при наличии соответствующей технической возможности у операторов подвижной радиотелефонной связи", - подчеркнули в МЧС.

Между тем, как уточнили в министерстве, в целях совершенствования способов оповещения населения МЧС продолжает работу по развитию мобильного приложения "МЧС России", (включено в "белый список" сервисов, доступ к которым сохраняется в период введения ограничений на услуги связи).

"Вместе с тем применяемая для отправки экстренной информации технология push-сообщений может быть недоступна при временных ограничений сети интернет, даже при наличии приложений из "белого списка"", - подчеркнули в ведомстве.