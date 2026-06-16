ВСУ уничтожили два генератора медсанчасти Энергодара и атаковали гражданскую инфраструктуру

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - ВСУ нанесли серию ударов по гражданской инфраструктуре Энергодара, сообщил глава администрации города Максим Пухов во вторник.

"За текущие сутки ВСУ вновь нанесли серию ударов по нашему городу. Под огнем оказались гражданские объекты и инфраструктура", - написал Пухов в своем канале в Max.

По его словам, в результате атаки БПЛА уничтожены две генераторные установки медсанчасти, дроны ударили по многоквартирному дому, контрольно-пропускному пункту на въезде в город, сожгли "Газель". Кроме того, зафиксировано 14 артударов по территории гаражного кооператива. Обошлось без жертв.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Территория и объекты ЗАЭС, а также сам город регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля.